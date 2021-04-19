58-летняя местная жительница обвиняется в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно.

58-летняя местная жительница обвиняется в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно.Установлено, что в начале февраля 2021 года к нейпо месту жительства обратился мужчина с просьбой продать ему алкоголь.При отсутствии у нее лицензии на розничную продажу алкогольной продукции продала ему за 100 рублей 1,5 литра спиртосодержащей жидкости. Кроме того, феврале 2020 года она уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное деяние. Повторное совершение данных незаконных действий повлекло наступление уголовной ответственности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Подозреваемая вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась.За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 50 до 80 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до одного года.Уголовное дело будет рассмотрено мировыми судьями Коврова и Ковровского района.Фото