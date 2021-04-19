Злоумышленник во время оформления сделки ввел в заблуждение сотрудника банка и предоставил поддельные документы...

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району задержали 31-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств банка мошенническим путем.Установлено, что злоумышленник обратился в автосалон, расположенный в Остаповском проезде, и заключил договор потребительского кредита на приобретение нового автомобиля стоимостью около двух миллионов рублей. Однако в дальнейшем обязательства перед кредитной организацией мужчина не исполнил.Полицейские задержали подозреваемого в одном из городов Московской области. Выяснилось, что злоумышленник во время оформления сделки ввел в заблуждение сотрудника банка и предоставил поддельные документы. Сразу же после выхода из автосалона мужчина продал только что приобретенный автомобиль третьему лицу. Вырученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18