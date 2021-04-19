Она покрылась трещинами и опасно накренилась еще полтора года назад.

Она покрылась трещинами и опасно накренилась еще полтора года назад.Фото с места происшествия очевидцы разместили в паблике "Типичный Муром".Жители города в комментариях были ничуть не удивлены, но выразили свое сожаление. "Еще вчера стояла", - написала одна их муромлянок. "Я работаю в монастыре, - поделилась друга жительница города. - очень испугалась..."Напомним, что известного на всю Россию мощами покровителей семьи Петра и Февронии монастыря еще в ноябре 2019 года.Вся ограда - в плачевном состоянии. Такой вывод сделали тогда реставраторы после обследования Троицкого монастыря в Муроме. У стены с восточной стороны обители был наклон как у Пизанской башни, 4 градуса. Этот участок даже огородили - чтобы, не дай Бог - не пострадали прохожие и паломники.Александр Толмачев, инженер-реставратор "Владимирреставрации" в тот раз сообщил, что специалисты будут готовить рекомендации по способам усиления: "Ничего сказать конкретного просто не могу - что ждет в итоге. Могу единственно сказать, что материал стен - ниже среднего."