В лесу рядом с деревней Макаровка в Муромском районе местные дачники обнаружили трупы трех полуразложившихся свиней. Об этом сообщает портал Муром24. На место выезжали сотрудники местной

В лесу рядом с деревней Макаровка в Муромском районе местные дачники обнаружили трупы трех полуразложившихся свиней. Об этом сообщает портал Муром24. На место выезжали сотрудники местной станции по борьбе с болезнями животных. Они взяли образцы на анализ. Оказалось, что все три животных были заражены вирусом африканской чумы свиней. Теперь на месте обнаружения свиных туш введен