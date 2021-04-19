Она будет открыта до 3 мая.

В Коврове 21 апреля исполнится 90 лет со дня выпуска с конвейера первого местного экскаватора. В связи с этим историко-мемориальный музей города оружейников организовал выставку к 90-летию «Ковровца».В экспозиции представлены фотографии Александра Бутрякова, которые были сделаны в дни создания техники.«Появление экскаваторов позволило в десятки раз ускорить темпы земляных работ. Одна единица техники заменяет 1100 рабочих», - анонсируют выставку в ковровском музее.Она будет открыта до 3 мая.Справочно:Александр Бутряков – член Ковровского отделения Владимирского научного общества по изучению местного края, директор ковровского «Историко-революционного музея» с 1932 по 1939 годы