Таким образом, работники скорой помощи за переработку смогут получать до 25 тысяч рублей к зарплате.

Фельдшерам Петушинской ЦРБ повысили ежемесячную добавочную выплату в размере 75% от должностного оклада. Также для медиков будет введена новая система стимулирующих выплат при выполнении планового показателя. Об этом администрация Петушинского района.Таким образом, работники скорой помощи за переработку смогут получать до 25 тысяч рублей к зарплате.Как пишут чиновники, с коллективом фельдшеров удалось договориться. Часть сотрудников уже подписала новую редакцию дополнительного соглашения. В сутки будет работать 3-4 бригады.Ранее мы о нехватке медперсонала в скорой помощи Петушков.Напомним, что район численностью 65 тысяч человек сейчас обслуживает 2-3 бригады вместо восьми. Из 38 штатных единиц отделения скорой помощи замещены только 12.