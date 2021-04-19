Администрация пошла медикам навстречу.

Администрация пошла медикам навстречу."С коллективом фельдшеров удалось договориться. Часть сотрудников подписали новую редакцию дополнительного соглашения, в сутки будет работать 3-4 бригады. Новая редакция предполагает ежемесячную добавочную выплату в размере 75% от должностного оклада и новую систему стимулирующих выплат при выполнении планового показателя", - сообщилНапомним, что фельдшеры отделения скорой помощи Петушинский районной больницы измененным порядком начисления и выплаты заработной платы. На встрече с главой администрации района .Фото