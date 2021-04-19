Профилактическое мероприятие направлено на пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Несмотря на принимаемые сотрудниками полиции меры по повышению защищенности граждан от последствий дорожно-транспортных происшествий и отмечаемые положительные тенденции снижения основных показателей аварийности, в 1 квартале 2021 года с 13 до 20 увеличилось число ДТП с участием транспортных средств, имеющих какие-либо технические неисправности. Управление такими транспортными средствами создает угрозу безопасности дорожного движения.Выполняя комплекс мер, направленных на исключение из участия в дорожном движении транспортных средств, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствуют нормативным требованиям УГИБДД УМВД России по Владимирской области в период с 19 по 28 апреля 2021 года проводит профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.