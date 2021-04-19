Цены на продукты в России остаются наиболее острой темой для наших соотечественников на сегодняшний день.

Цены на продукты в России остаются наиболее острой темой для наших соотечественников на сегодняшний день.Мясо курицы и яйца стали дороже более чем на 10%. Заместитель главы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что подобная тенденция позволяет государству зафиксировать предельные розничные цены.Согласно данным Росстата, с начала текущего года стоимость курицы взлетела на14,6%, а яиц – на 11,6%. Вместе с тем, производители стали снижать отпускные цены на эти товары.Такая тенденция в последнее время объясняется тем, что народ стал меньше покупать курицу и яйца во время поста. Отметим, что ранее были продлены соглашенияпо удержанию цен на продукты в России.Напомним, в первый месяц весны появилась информация о том, что в стране будут контролироваться цены на яйца и мясо птицы. Птицефермы предложили продавцам повысить их стоимость на 10%.Как писали "Дни.ру", эксперты считают, что в России растут из-за снижения предложения на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, причина также в росте цен на нефть и инфляционных ожиданиях.В частности, цены на сельхозпродукцию растут из-за снижения производства.