Акцию приурочили к Международному Дню памятников и исторических мест, а также к юбилею со дня рождения Александра Невского.

Владимирские волонтёры культуры провели акцию в селе Ворша Собинского района. Её приурочили к Международному Дню памятников и исторических мест. А также к юбилею со дня рождения Александра Невского. Как Ворша связана с именем святого благоверного князя?Святой благоверный князь Александр Невский - в одеянии скромного инока. Уникальная скульптура, вырезанная из кипариса, изображает князя в полный рост. Редчайшая работа для православной традиции. Это главная святыня храма в честь живоначальной Троицы, подчёркивает его настоятель, иерей Михаил. "Волонтёрам культуры" он рассказал об истории образа, почитаемого чудотворным. Его удалось сохранить и в годы лихолетья.Иерей Михаил, настоятель Свято-Троицкого храма села Ворша: «Образ этот спрятали местные женщины. Хранили сначала в школе, потом у себя по дома. Потом он оказался в Устье. Из Устья, когда открыли храм, он был возвращён на своё место».История скульптуры напрямую связана с событиями 1724-ого. Переносом мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Владимир прощался с реликвией, которую хранил 460 лет в Богородице-Рождественской обители. По преданию, владимирская земля не хотела отдавать мощи своего покровителя. Когда большая духовная процессия приближалась к мосту через Воршу, он рухнул. Пришлось сделать вынужденную остановку. В память об этом и заказали образ. Скульптурное изображение князя вернулось в Троицкий храм только 30 лет назад. А в 2001-ом в скульптуру вложили частицу его мощей.Свято-Троицкий храм в селе Ворша - один из самых красивых в Собинском районе. Каменная церковь во имя святой живоначальной Троицы с приделами Святого Димитрия Солунского и благоверного Александра Невского была отстроена и освящена в 1832-ом.Субботник приурочили к Международному Дню памятников и исторических мест. А также к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Это часть большого мемориального марафона.Сергей Попов, руководитель Центра «Волонтеры культуры»: «Откликнулись больше 30 волонтёров. Эти добровольцы постоянно с нами, участвуют в наших акциях».Акцию в селе Ворша провели при содействии Госинспекции по охране объектов культурного наследия и администрации Собинского района. Александр Разов - в числе самых активных участников.Александр Разов, глава администрации Собинского района: «Значение огромное. Потому что Александр Невский - это великий государственный деятель. К тому же, владимирский князь».Центр "Волонтёры культуры" создан при областной библиотеке для детей и молодёжи. Одна из главных задач движения - сохранение культурного наследия и восстановление памятников истории и культуры.Владимирский волонтёрский центр вошёл в десятку лучших в стране, Потому что ребята заняты реальным делом, подчеркивает директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Она, как и вице-губернатор Григорий Вишневский, поддержала акцию личным примером.Григорий Вишневский, врио заместителя губернатора Владимирской области: «Я очень люблю не просто субботники. Дома, даже газон стричь - никого не приглашаю. Делаю это сам. Это с рождения у меня - копаться в земле. Бабушка у меня розы выращивает».Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области: «Такая вот человеческая история сложилась. Настоятель - отец Михаил - не чужд работникам культуры. Он долгое время был директором Дома культуры. Его дети - все в культуре. Его сын - музыкант губернаторского оркестра. Мы это узнали, только приехав сюда».Добровольцы очистили территорию возле храма, привели в порядок церковное кладбище и воинский мемориал. Здесь захоронены и участники Великой Отечественной войны, и земляки, погибшие в военных конфликтах. В Ворше чтят память каждого. Этой весной в планах ребят - работа и в других сельских храмах. На очереди - поездки в Фетинино и Ратислово. Там также необходимы рабочие руки.Елена Юзько, участница Центра «Волонтеры культуры»: «Будем помогать не только объекту культурного наследия, но в первую очередь, это помощь людям».В честь Александра Невского в Ворше воздвигнута и небольшая часовня. О значении этой фигуры отечественной истории говорят и результаты национального конкурса. В 2008-ом именно Александра Невского граждане страны назвали "Именем России".Мария Платанюк, Андрей Синягин"Вести-Владимир"