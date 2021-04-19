В Свято-Троицком женском монастыре, где хранятся мощи святых Петра и Февронии Муромских, рухнула одна из стен ограждения. Фото развалившейся конструкции публикуют муромляне в социальных

В Свято-Троицком женском монастыре, где хранятся мощи святых Петра и Февронии Муромских, рухнула одна из стен ограждения. Фото развалившейся конструкции публикуют муромляне в социальных сетях. Как пишут жители города в комментариях, вопрос об укреплении стены в монастыре ставился еще в прошлом году. Теперь, похоже, ее придется разбирать и перекладывать заново. Очевидцы сообщают, что стена упала