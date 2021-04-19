Трое жителей Вязников решили заработать на контрафактных сигаретах. Незаконную деятельность вязниковцев пресекли сотрудники ФСБ. Установлено, что в июне 2020г. фигуранты, действуя умышленно,

Трое жителей Вязников решили заработать на контрафактных сигаретах. Незаконную деятельность вязниковцев пресекли сотрудники ФСБ. Установлено, что в июне 2020г. фигуранты, действуя умышленно, в целях незаконного обогащения, приобрели у неустановленных лиц через сеть Интернет немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в целях последующего сбыта на территории Вязниковского района путем продажи через принадлежащие им торговые