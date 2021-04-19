К ликвидации ЧП привлекались 8 единиц техники,21 человек личного состава.

Во Владимире сгорело 720 квадратных метров двух неэксплуатируемых зданий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.В 08:07 19 апреля на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании в заброшенном здании в микрорайоне Лесной. По указанному адресу располагается свиноводческий комплекс ЗАО «Владимирское».По прибытии подразделений горело два сооружения. Пожарные не дали огню распространится на соседние строения и оперативно потушили пожар на площади 720 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет.К ликвидации ЧП привлекались 8 единиц техники,21 человек личного состава.