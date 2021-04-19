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- Сгорели жилые дома, есть пострадавшие. Владимирцы по- прежнему нарушают особый противопожарный режим.- Сегодня во Владимире истек срок «транспортного» ультиматума. Все ли автобусы вышли на линию?- Редкое изображение Александра Невского - как его удалось сохранить в Ворше в 18 веке и как наследие благоверного князя оберегают сегодня?- Как всегда - с лучшими музыкантами мира. Четвертый Танеевский фестиваль в Центре классической музыки закрыл Денис Мацуев.Об этом и не только расскажут корреспонденты "Вестей" в 14.25 на канале "Россия". Не пропустите!