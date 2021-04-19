Очередной выпуск от Центра управления регионом по Владимирской области.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-04-2021-vladimircy-prodolzhayut-zhalovatsya-na-sostoyanie-dorog.html" target="_blank">Владимирцы продолжают жаловаться на состояние дорог</a> - Очередной выпуск от Центра управления регионом по Владимирской области.
[url=https://33live.ru/novosti/19-04-2021-vladimircy-prodolzhayut-zhalovatsya-na-sostoyanie-dorog.html]Владимирцы продолжают жаловаться на состояние дорог[/url] - Очередной выпуск от Центра управления регионом по Владимирской области.