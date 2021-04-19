Ведущее хлебопекарное предприятие региона стало жемчужиной промышленного туризма. В гостях у сказки Владимирский хлебокомбинат – поистине уникальное предприятие. Даже в сложные для ..

Ведущее хлебопекарное предприятие региона стало жемчужиной промышленного туризма.В гостях у сказкиВладимирский хлебокомбинат – поистине уникальное предприятие. Даже в сложные для отрасли годы он продолжает развиваться, расширяя географию своей работы и радуя потребителей вкусной и полезной продукцией. Рецепт успеха наши хлебопёки познали в совершенстве и всегда рады поделиться им со своими партнёрами.Недавно участники Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в рамках программы промышленного туризма «Инновации древнерусской столицы», провели практическое занятие в «Альма-матер» регионального промышленного хлебопечения.- С Владимирским хлебокомбинатом мы начали сотрудничать 2 года назад, когда приехали в регион по приглашению Губернатора Владимира Сипягина, - рассказывает Президент Бизнес-школы РСПП Евгения Шохина. - Когда мы первый раз оказались в стенах предприятия, было ощущение счастья. Хлеб – это та продукция, которая пробуждает в душе детские воспоминания. «Хлеб – всему голова» - это действительно так. То, с каким отношением подходит к своему делу Управляющий хлебокомбината Алексей Лялин, конечно, вдохновляет людей и неважно каким бизнесом они занимаются. В свою очередь, наша задача – показать собственникам предприятий как делают другой бизнес, чтобы они немного погрузились в непривычную для них специфику. После посещения производства они остались очень вдохновлёнными, а это – наша главная задача.Бизнес-школа РСПП позиционирует себя как организация, которая объединяет вокруг себя успешных людей с активной жизненной позицией, за каждым из которых стоят команды, инновации, профессионализм. И неважно, в какой сфере заняты эти люди: собственники малых и средних компаний, акционеры крупных предприятий – члены Правления и Бюро РСПП, топ-менеджеры этих же компаний или опытнейшие бизнес-тренеры – все они готовы делиться своим богатым опытом и учиться друг у друга.Главное в продуктеЭкскурсия по цехам Владимирского хлебокомбината никого равнодушным не оставила. Гостям продемонстрировали возможности ряда основных производственных площадок, в том числе тех, которые стали результатом инновационной деятельности предприятия за последнее время.- Мы создаём коллекцию продуктов и напитков для праздничного застолья и, соответственно, подбираем себе тех партнёров, которые могут по нашей рецептуре, под наши задачи готовить те или иные виды продукции, - говорит бизнесмен Темур Шакая. - Я специально приехал, чтобы своими глазами увидеть Владимирский хлебокомбинат. Мне всё очень понравилось. Мы уже обсудили с руководством предприятия возможности сотрудничества. Я увидел современное производство и, самое главное, людей, которые здесь работают. Видно, что у сотрудников хлебокомбината горят глаза, когда они заняты своим делом. Когда нас угостили хлебом, который достали буквально из печи, я понял, что в этот продукт вложили душу, а это самое главное. Когда в продукт вкладывают душу – он становится намного вкуснее и интереснее для потребителей.Генеральный продюсер Бизнес-школы РСПП Владимир Фролов также отметил, что посещение главного хлебопекарного предприятия нашего региона подарило слушателям школы не только уникальные знания, но и незабываемые эмоции:- Каждый раз, когда мы бываем на Владимирском хлебокомбинате, открываем для себя что-то новое, получаем уникальный опыт. Это очень важно. У нашей школы есть два слогана – «Практика для практиков» и «Будь счастлив». Мы стараемся, когда привозим людей в рамках программы промышленного туризма, делать их чуточку счастливее. Наши слушатели – серьёзные, состоявшиеся и успешные люди. Они все нас благодарили за то, что они увидели, они не ожидали, что это так здорово.Железный аргументВ рамках мероприятия с участниками Бизнес-школы встретился Президент Российского союза пекарей, Управляющий группы компаний «Deiavant» Алексей Лялин. Он рассказал гостям не только об основных направлениях деятельности группы компаний, но и о главных задачах общественной организации, которую возглавляет.- Это очень интересный проект, который реализуют наши московские партнёры. Он обеспечивает продуктивное общение руководителей различных отраслей. Они приезжают со своими вопросами, идеями и огромным опытом. В группе, которая посетила наше производство, были представлены собственники, директора ведущих предприятий страны. Мы активно обменивались мнениями и это очень важно. Наш хлебокомбинат – потребитель более полутора тысяч товаров и услуг различной направленности: IT-технологий, роботизации, автоматизации, подготовки кадров, сырья, материалов, транспорта, электроэнергии – это очень большой спектр вопросов. Конечно, в каждой отрасли есть свои специалисты. Их очень интересно послушать и понять, что мы можем внедрить у себя, на Владимирской земле, как стать конкурентоспособнее по отношению к другим регионам нашей страны, - говорит Алексей Лялин.Кстати, недавно Алексей Владимирович вернулся из рабочей поездки по регионам страны. Президент Российского союза пекарей отметил, что отрасль в нашей области выглядит очень хорошо. Владимирский хлебокомбинат входит в число крупнейших заводов страны. Да, есть территории, которые сейчас идут чуть быстрее нас - у них больше областных программ, которые они используют для того, чтобы модернизировать свои предприятия. К сожалению, в нашем регионе не так много программ, которые направлены на поддержку пищевой индустрии в целом и хлебопечения в частности...- Тем не менее, мы успешно конкурируем с Ивановской, Нижегородской и Московской областями. Подтверждение этому можно найти в магазинах. Если мы посмотрим на полку с хлебобулочной продукцией в супермаркете во Владимире, то выясним, что она будет мало чем отличаться от полок магазинов в Подмосковье, Москве или Санкт-Петербурге. Я считаю, что хлебопёки и кондитеры Владимирской области сделали очень много для того, чтобы жители нашего региона не чувствовали себя ущемлённо в части выбора хлебобулочных изделий, - сказал Алексей Лялин.