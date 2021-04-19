Крупный пожар произошел в микрорайоне Лесной города Владимира. Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в тревожном ведомстве получили в 8 утра 19 апреля. По прибытии подразделений
<a href="https://33live.ru/novosti/19-04-2021-vo-vladimire-na-720-kvadratnyx-metrax-sgoreli-zabroshennye-zdaniya.html" target="_blank">Во Владимире на 720 квадратных метрах сгорели заброшенные здания</a> - Крупный пожар произошел в микрорайоне Лесной города Владимира. Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в тревожном ведомстве получили в 8 утра 19 апреля. По прибытии подразделений
[url=https://33live.ru/novosti/19-04-2021-vo-vladimire-na-720-kvadratnyx-metrax-sgoreli-zabroshennye-zdaniya.html]Во Владимире на 720 квадратных метрах сгорели заброшенные здания[/url] - Крупный пожар произошел в микрорайоне Лесной города Владимира. Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в тревожном ведомстве получили в 8 утра 19 апреля. По прибытии подразделений