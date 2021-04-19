Крупный пожар произошел в микрорайоне Лесной города Владимира. Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в тревожном ведомстве получили в 8 утра 19 апреля. По прибытии подразделений

Крупный пожар произошел в микрорайоне Лесной города Владимира. Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в тревожном ведомстве получили в 8 утра 19 апреля. По прибытии подразделений горело уже две заброшенных постройки на большой площади. На тушение пожара прибыли 21 человек и 8 спецмашин. Огнеборцы ликвидировали пожар на 720 квадратных метрах. Никто не пострадал. Причину пожара