Сегодня у нового торгового комплекса на улице Батурина областного центра убрали забор, создававший неудобства для жителей нашего города несколько лет.

Сегодня у нового торгового комплекса на улице Батурина областного центра убрали забор, создававший неудобства для жителей нашего города несколько лет.Но, рядом с центральным рынком стоит длительное время и мешает жителям Владимира ещё один забор. Что будет там выстроено, похоже, никто не знает.Напомним, что в районе Центрального рынка до сих пор на улице 10 октября. Много лет назад на этом месте сгорели несколько домов. Сейчас они обнесены забором, который значительно сокращает пешеходную зону. У заброшенных строений есть собственники и в мэрии всё ждут от них разрешения на снос. Вопрос, "когда решат проблему", остаётся без ответа.Кроме того, недалеко от восьмой школы, в пятидесяти метрах от жилых домов уже несколько лет на муниципальной земле стоит , в котором скоплены останки птиц и животных.