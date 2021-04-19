Сигнал бедствия поступил около 8 часов утра из микрорайона Лесной, ул. Лесная, д. 21.
Сигнал бедствия поступил около 8 часов утра из микрорайона Лесной, ул. Лесная, д. 21.
Горели сразу два неэксплуатируемых строения. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные не дали огню распространится, и оперативно ликвидировали пожар на площади 720 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС Владимирской области.
Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники,21 человек личного состава.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.