Прощание с Инной Владимировной состоится 20 апреля.

Департамент здравоохранения сообщает, что 17 апреля на 54-м году жизни скончалась детский врач-эндокринолог, врач-педиатр педиатрического отделения №1 Областной детской клинической больницы, главный внештатный детский эндокринолог области Инна Владимировна Фролова.Инна Владимировна внесла большой вклад в развитие детской эндокринологии в масштабах региона. При ее деятельном участии в областной детской больнице была организована Школа сахарного диабета, а также внедрена помповая терапия для детей с сахарным диабетом I типа.Инна Фролова отличалась высоким профессионализмом и требовательностью. При этом она оставалась добрым и тактичным человеком, отлично знала специфику своей работы, внимательно относилась к детям, активно занималась оказанием медицинской помощи с применением высоких медицинских технологий по профилю «эндокринология».Детский доктор пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе и врачебном сообществе. Уход из жизни Инны Владимировны – это огромная потеря для всей региональной системы здравоохранения.Прощание с Инной Владимировной состоится 20 апреля в Свято-Алексиевском Константино-Еленинском мужском монастыре по адресу: г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, 8. Начало – в 14.00.