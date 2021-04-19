Чиновники мэрии Владимира с 12 по 18 апреля проверили 46 предприятий потребительского рынка.

Чиновники мэрии Владимира с 12 по 18 апреля проверили 46 предприятий потребительского рынка.Как сообщает пресс-служба горадминистрации, нарушения выявлены на шести объектах. В ТЦ «Лента» не соблюдался масочный режим.Кроме разъяснительной работы, на одного ковид-диссидента полиция составила протокол об административном правонарушении.С начала года обследовано 1019 объектов, на 196 были выявлены нарушения.