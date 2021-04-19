Были случаи выявления поджигания сухой травянистой растительности детьми.

Главная тема последних дней. Во Владимирской области 58 строений уничтожено огнём из-за палов травы, сообщают в региональном управлении МЧС. Выгорело более тысячи гектаров сухостоя.В Суздальском районе, в - два жилых и два дачных. На пожаре пострадал подросток, он госпитализирован с ожогами. Напомним, в регионе введён особый противопожарный режим, который предполагает штрафы за сжигание мусора и травы, но поджигателей это не останавливает.Юрий Арбузов, замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области: «Были случаи выявления поджигания сухой травянистой растительности детьми, по которым сейчас проводятся мероприятия в рамках комиссии по делам несовершеннолетних. За нарушение правил пожарной безопасности в рамках особого противопожарного режима составлялись административные протоколы. Сотрудниками госпожндзора был составлен 71 административный протокол, органами местного самоуправления за сжигание мусора и разведение костров было составлено 26 протоколов и за несвоевременную уборку сухой растительности было составлено 64 административных протокола».