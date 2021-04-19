Вязниковским городским судом вынесен приговор в отношении троих местных жителей.

Вязниковским городским судом вынесен приговор в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Преступная деятельность группы пресечена летом прошлого года сотрудниками регионального УФСБ во взаимодействии с полицейскими.В автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, правоохранители обнаружили 22 500 пачек сигарет без акцизных марок. Аналогичный товар был изъят из складских помещений, арендуемых фигурантами. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 68 000 пачек сигарет различных наименований. Стоимость изъятого превысила три миллиона рублей.В ходе следствия установлено, что фигуранты, один из которых являлся индивидуальным предпринимателем, приобрели партию немаркированных сигарет на территории соседнего региона. Реализация нелегальной продукции планировалась через торговые точки, которыми заведовали двое других сообщников.Собранных следователями и оперативниками доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.Каждому из фигурантов судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком полтора года и штрафом в размере 120 000 рублей.Фото из