За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на физическое лицо – до 4 тысяч рублей, на должностное лицо – до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо – до 400 тысяч рублей.

С начала года сотрудниками МЧС составлен 71 протокол об административном правонарушении на граждан, . Об этом редакции «33Live.Ru» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.За минувшие выходные сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы за нарушения правил пожарной безопасности возбуждено 93 расследования, составлено 42 протокола. Местные чиновники оформили 10 протоколов. Госинспекция административно-технического надзора - два.С начала года за совершение правонарушений, связанных с поджогами сухостоя, возбуждено 260 административных расследований. Местными властями составлено 90 протоколов. Госинспекцией административно-технического надзора - пять.За зарастание земель сорняками Россельхознадзор составил 76 протоколов. Муниципальными земельными инспекторами возбуждено 145 дел. Лесничие составили 38 административных протоколов о нарушениях пожарной безопасности.В ведомстве отметили, что за требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на физическое лицо – до 4 тысяч рублей, на должностное лицо – до 30 тысяч рублей, на юрлицо – до 400 тысяч рублей.