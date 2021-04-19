Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.

Два трагических пожара произошли сегодня днем во Владимирской области. В них погибли два человека. В 11.31 поступило сообщение о возгорании в дачном доме в селе Семеновское-Советское. Из-за позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружена погибшая женщина. Личность установлена. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Часом ранее огонь вспыхнул в дачном доме в селе Небылое Юрьев-Польского района. Пожарные ликвидировали пожар на площади 32 кв. м. К сожалению, был обнаружен погибший мужчина. Личность устанавливается.