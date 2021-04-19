Поправки в бюджет утвердили депутаты Заксобрания региона.

Утром 19 апреля состоялось внеочередное заседание Заксобрания, на котором парламентарии вносили изменения в региональный бюджет. Речь шла о 2 млрд рублей, которые были федеральной казны.На стол народным избранникам легли поправки, касающиеся ремонта дорог и сферы ЖКХ. Парламентарии предложили выделить городам и районам 300 млн рублей на асфальтирование муниципальных дорог, а также 260 млн рублей на ремонт аварийного моста в Коврове.В результате корректировки, предложенные во время заседания профильных комитетов на минувшей неделе, были утверждены.