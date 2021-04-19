С 16 апреля в учреждениях соцзащиты возобновлён приём заявлений и документов для назначения выплаты на шесть месяцев - с апреля по октябрь 2021 года.

Во Владимирской области отменили период беззаявительного переназначения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения.С 16 апреля в учреждениях соцзащиты возобновлён приём заявлений и документов для назначения выплаты на шесть месяцев - с апреля по октябрь 2021 года.«Специалисты сделают перерасчёт выплаченных сумм за весь период, в течение которого мера поддержки продлевалась автоматически. Для этого к заявлению необходимо приложить квитанции за все месяцы, а также представить сведения о доходах», - уточнили в обладминистрации.