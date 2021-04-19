Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Новая неделя во Владимирской области начнётся с пасмурной погоды. В понедельник, 19 апреля, за окном будет облачно. Температура воздуха составит до +9 градусов Цельсия.Уже со вторника в регион придут дожди. Местами, 20 и 21 апреля, ожидается небольшой снег. Осадки продлятся до конца недели, а 25 апреля будут сопровождаться грозой. Максимально тепло будет в 23 и 24 апреля - до +16 градусов.Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.Атмосферное давление составит 750-752 миллиметра ртутного столба.