Оба происшествия зафиксированы утром 19 апреля.

Во Владимирской области утром 19 апреля два человека погибли во время пожаров на дачных участках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.В 10:09 пожарным поступил вызов село Небылое Юрьев-Польского района. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. На пепелище нашли тело мужчины. Его личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.В 11:31 звонили уже из села Семеновское-Советское Суздальского района. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Потушив пламя, спасатели нашли погибшую 32-летнюю женщину. К ликвидации ЧП привлекалось 2 единицы техники и 6 сотрудников МЧС.Напомним, что во Владимирской области сохраняетсяСотрудники ведомства проводят проверки соблюдения пожарной безопасности. За минувшие выходные на нарушителей