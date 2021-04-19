Ежесуточная заболеваемость на спаде. Сегодня на четыре заражённых меньше, чем накануне. Общее количество познавших, что такое КОВИД-19 у нас теперь 31 265. В лидерах по приросту по-прежнему

Ежесуточная заболеваемость на спаде. Сегодня на четыре заражённых меньше, чем накануне. Общее количество познавших, что такое КОВИД-19 у нас теперь 31 265. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 14 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 16. Всего с начала пандемии в областном центре теперь 7 163 переболевших. Общая статистика по области выглядит