На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.14 случаев во Владимире, 6 сл. в Ковровском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл.в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 265 случаев заболевания.7163 - во Владимире, 3833 сл. в Гусь-Хрустальном, 3448 сл. о. Муром, 2228 сл. в Ковровском, 1960 сл. в Александровском, 1802 сл. в Петушинском, 1332 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1352 сл. в Кольчугинском, 1173 сл. в Суздальском, 1001 сл. в Собинском, 909 сл. в Киржачском, 868 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 678 сл. в Камешковском, 674 сл. в Селивановском, 475 сл. в Судогодском, 396 сл. в г. Радужном.