Трава выгорела на 281 гектаре во Владимирской области. И это только за минувшие сутки. Всего в регионе зафиксировано 47 палов травы, из них 31 в населенных пунктах. С начала года трава горела уже

Трава выгорела на 281 гектаре во Владимирской области. И это только за минувшие сутки. Всего в регионе зафиксировано 47 палов травы, из них 31 в населенных пунктах. С начала года трава горела уже больше тысячи раз. В регионе установлен особый противопожарный режим – жечь траву и разводить костры запрещено. Нарушителям грозят штрафы: -для граждан –