Всего​ с апреля 2020 года по​ апрель​ 2021 года в ЦФО было выдано 140 тыс. льготных ипотечных кредитов, сообщает ЦУР по Владимирской области со ссылкой на Правительство РФ.

Всего​ с апреля 2020 года по​ апрель​ 2021-го в ЦФО было выдано 140 тыс. льготных ипотечных кредитов, сообщает ЦУР по Владимирской области со ссылкой на Правительство РФ. Всего по стране - 450 тысяч.«Ровно год назад Президент Российской Федерации объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной», – заявил в Инстаграм заместитель председателя Правительства РФФото