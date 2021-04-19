При личном обращении получателей в учреждения специалисты осуществят перерасчёт выплаченных сумм за весь период.

Окончен период беззаявительного переназначения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщает департамент соцзащиты населения Владимирской области. Последнее автоматическое продление выплаты произведено гражданам с апреля по сентябрь текущего года.С 16 апреля в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства граждан возобновлён приём заявлений и документов для назначения субсидии на шестимесячный период с апреля по октябрь 2021 года.При личном обращении получателей в учреждения специалисты осуществят перерасчёт выплаченных сумм за весь период, в течение которого субсидия продлевалась в автоматическом порядке. Для этого необходимо вместе с заявлением предъявить в отдел соцзащиты квитанции за все месяцы, подлежащие сверке, а также представить сведения о доходах в соответствии с действующим законодательством.