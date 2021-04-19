Беззаявительный период предоставления жилищных субсидий завершен, теперь гражданам придется подавать документы лично. Об этом предупреждают в департаменте соцзащиты населения области. С

Беззаявительный период предоставления жилищных субсидий завершен, теперь гражданам придется подавать документы лично. Об этом предупреждают в департаменте соцзащиты населения области. С 16 апреля в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства граждан возобновлён приём заявлений и документов для назначения субсидии на шестимесячный период с апреля по октябрь 2021 года. \из пресс-релиза обладминистрации\ При личном обращении