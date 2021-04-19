Фракции Государственной Думы встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии отчета кабмина. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Фракции Государственной Думы встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии отчета кабмина. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Представители фракций Госдумы встретятся с Михаилом Мишустиным в среду, 28 апреля. По словам Вячеслава Володина, также будет предусмотрено время для личных встреч руководителей с председателем правительства. Сначала вице-премьер побеседует с фракцией "Единая Россия", а потом – с КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией".Общаясь с журналистами, Володин сообщил, что в этот день депутаты озвучат вопросы, которые требуют внимания премьер-министра. До этого представители фракций встречались с профильными министрами, поэтому беседа с Мишустиным станет логическим завершением консультаций, отметил спикер.Благодаря встрече, которая состоится 28 апреля, часть вопросов удастся решить до отчета правительства, подчеркнул Володин. Напомним, Мишустин выступит в Госдуме 12 мая. Изначально отчет был запланирован на 21 апреля, но позже было решено: в этот день президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.Напомним, ранее Дмитрий Песков Владимира Путина Федеральному собранию. По словампредставителя Кремля, мероприятие полностью пройдет в очном режиме.