За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 29 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 происшествие. Полицейскими оформлено 311 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 93 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Киржачский район:По предварительной информации, 12 апреля 2021 г. около 20:45 на 164 км автодороги А-108 водитель мотоцикла «Иж», 1989 г.р., при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Скания» в составе полуприцепа «Кроне» под управлением водителя 1960 г.р., который двигался попутно по правой полосе в прямом направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла «Иж» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 13 апреля 2021 г. около 18:02 на 265 км автодороги М – 7 «Волга» водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом «Кассбохрер», 1968 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «КАМАЗ» под управлением водителя 1974 г.р. в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Скания» который был госпитализирован, впоследствии скончался.Вязниковский район:По предварительной информации, 14 апреля 2021 г. около 17:15 на 5 км автодороги «ст. Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево» водитель автомобиля «CHEVROLET», 1966 г.р., при совершении маневра «обгон» не справился с управлением, допустил выезд на левую обочину по ходу движения, где совершил съезд в кювет и наезд на дерево, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля «CHEVROLET» от полученных травм скончался на месте происшествия.Вязниковский район:По предварительной информации, 15 апреля 2021 г. около 09:15 на 280 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «КАМАЗ» с полуприцепом «ТОНАР» допустил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении и снижавшим скорость перед регулируемым перекресток автомобилем «Лада» под управлением водителя 1980 г.р. От удара автомобиль «Лада» совершил наезд на стоящие в попутном направлении под запрещающий сигнал светофора автомобили «ГАЗ» под управлением водителя 1987 г.р. и «Мерседес» с полуприцепом «Кроне» под управлением водителя 1972 г.р. После столкновения автомобиль «КАМАЗ» с полуприцепом «ТОНАР» и автомобиль «Лада» совершили съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» и двое его пассажиров 1974 г.р. и 1966 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, водитель автомобиля «ГАЗ» госпитализирован, водитель автомобиля «КАМАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Кольчугинский район:По предварительной информации, 16 апреля 2021 г. около 14:52 на 3 км автодороги «Юрьев-Польский-Кольчугино-Золотуха-Красная Гора» водитель автомобиля «Хендай», 1962 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением водителя 1999 г.р., которая двигалась во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель и пассажир 1976 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 17 апреля 2021 г. около 07:00 на 48 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля «Ауди», 1986 г.р., допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Скания» с полуприцепом «Рендерс» под управлением водителя 1970 г.р., после чего автомобиль «Ауди» от удара совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лада» под управлением 1981 г.р. В результате ДТП водитель «Ауди» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.Суздальский район:По предварительной информации, 18 апреля 2021 г. около 09:30 на 255 км автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» водитель автомобиля «DАЕWОО», 1977 г.р., при совершении разворота допустила столкновение с двигающимся в попутном направлении и совершающим маневр обгона данного транспортного средства автомобилем «DАЕWОО – NЕХIА» под управлением водителя 1969 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «DАЕWОО» госпитализирована, пассажир автомобиля «DАЕWОО», 1944 г.р., а также водитель и пассажир 1971 г.р. автомобиля «DАЕWОО – NЕХIА» направлены на амбулаторное лечение.