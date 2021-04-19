Участвуют детские хоккейные команды из 8 регионов России.

В Судогде проходит XX турнир по хоккею "Золотая Шайба" памяти трехкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира - Александра Рагулина среди юношей. Болела за наш "Судогодец" Юлия Шувалова.Первая игра у "Судогодца" с "НефтеХимСервисом" из Кемеровской области. У ребят настрой боевой.Всероссийский турнир "Золотая шайба" памяти трехкратного Олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина в этом году - юбилейный. Великий спортсмен всегда мечтал, чтобы Судогда стала столицей детского хоккея. И сейчас ежегодно сюда съезжаются спортсмены из разных областей. На этом турнире - 8 команд.Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района: «Конечно, это праздник для всего города. А то что это 20 раз. Это говорит о том, что это действительно серьезная традиция. Были года, когда было трудно проводить. Сегодня под эту идею готовы присоединиться к работе все».В первых двух периодах Судогодцы пропустили 4 шайбы. По словам тренера Евгения Гусарова, из-за этого ребята сильно перегорели, но в третьем периоде все-таки собрались. Первую шайбу в ворота противника забил Роман Шайгин под №16. Кстати, по результатам он стал лучшим игроком. Теперь хоккеистам было необходимо забить как минимум 3 шайбы, чтобы сравнять счет.Вслед за Романом шайбу "НефтеХимСервису" забил Матвей Костин. Но за оставшиеся три минуты периода отыграться Судогодец не успел. Игра закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.Евгений Гусаров, главный тренер: «Могли, конечно, лучше, но сыграли хорошо. Были позитивные моменты и негативные. Мы в самом начале давили, у нас не получилось немного давить. Две пропущенные шайбы обидные».Сегодня «Судогодец» встретился с "Авангардом" из Ивановской области и наши хоккеисты выиграли со счетом 3:1.Юлия Шувалова, Александр Чунаев"Вести Владимир"