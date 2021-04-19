Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболело 31 265 человек.

Во Владимирской области на 19 апреля выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 заболевших Covid-19. Ещё 6 человек подхватили опасную болезнь в Ковровском, Гусь-Хрустальном и Александровском районах. По 5 человек заразились ковидом в Муромском и Киржачском, 4 - в Петушинском, 3 - в Кольчугинском, по 2 - в Судогодском, Суздальском, Меленковском, Собинском, Селивановском и Юрьев-Польском районах. Ещё один инфицированный обнаружен в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболело 31 265 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.