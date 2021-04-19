С начала 2020 года произошёл 281 пал сухостоя на площади 1096 гектаров, из которых 174 – в границах населённых пунктов.

Во Владимирской области за 17 и 18 апреля зафиксировано 93 поджога сухой травы на общей площади 467 гектаров.Как уточнили в МЧС региона, с начала 2020 года произошёл 281 пал сухостоя на площади 1096 гектаров, из которых 174 – в границах населённых пунктов.Также ведомством зарегистрировано девять лесных пожаров площадью 12 гектаров.Пожарные переведены на усиленный вариант несения службы.Оперативные группы проводят рейды по выявлению поджигателей мусора и травы, на которых за нарушение пожарной безопасности уже