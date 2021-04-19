Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании двух российских штаммов коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании двух "российских" штаммов коронавирусной инфекции.Главный санитарный врач России рассказала, что на территории страны были обнаружены мутации COVID-19, не свойственные ни одному штаммов, описанных иностранными специалистами. Попова заявила, что новые варианты коронавируса в России получили названия – "сибирский" и "северо-западный".Материал дополняется.