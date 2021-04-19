В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

В Гусь-Хрустальном районе мужчина украл у работников магазинов более 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В начале апреля в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что из её кошелька пропали деньги. Портмоне лежало в подсобном посещении магазина, где она работает.По подозрению в краже был задержан 35-летний местный житель. Он пояснил, что, находясь в магазине, проник в подсобку и похитил деньги из личного ящика сотрудников.В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник совершил ещё одно похожее преступление - сташил деньги на складе в одном из городских супермаркетов.Общий материальный ущерб превысил 20 тысяч рублей.В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.