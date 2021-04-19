Вязниковский городской суд приговорил каждого участника группировки к двум годам условного срока с испытательным сроком полтора года и штрафом в размере 120 000 рублей.

Жители Владимирской области признаны виновными в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта крупной партии контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.Летом 2020 года сотрудники ФСБ и полиции изъяли более 68 000 пачек табачной продукции без акцизных марок.В автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, правоохранители обнаружили 22 500 пачек «левого» табака. Оставшуюся часть партии нашли на складах, арендуемых фигурантами. Стоимость изъятого товара превысила три миллиона рублей.Предприимчивые мужчины купили сигареты на территории соседнего региона. Реализация нелегальной продукции планировалась через торговые точки, которыми заведовали их подельники.В результате Вязниковский городской суд приговорил каждого участника группировки к двум годам условного срока с испытательным сроком полтора года и штрафом в размере 120 000 рублей.