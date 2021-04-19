Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 68 000 пачек сигарет без акцизных марок.

Вязниковским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении троих местных жителей. Фигурантам инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).Преступная деятельность группы пресечена летом прошлого года сотрудниками регионального УФСБ во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Вязниковскому району и МО МВД России «Ковровский».В автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, правоохранители обнаружили 22 500 пачек сигарет без акцизных марок. Аналогичный товар был изъят из складских помещений, арендуемых фигурантами. В общей сложности из незаконного оборота правоохранители изъяли более 68 000 пачек сигарет различных наименований.Исследование документов, проведенное УЭБиПК УМВД России по Владимирской области, показало, что стоимость изъятого превысила три миллиона рублей.В ходе следствия установлено, что фигуранты, один из которых являлся индивидуальным предпринимателем, приобрели партию немаркированных сигарет на территории соседнего региона. Реализация нелегальной продукции планировалась через торговые точки, которыми заведовали двое других сообщников.Собранных следователями и оперативниками доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.Каждому из фигурантов судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком полтора года и штрафом в размере 120 000 рублей.