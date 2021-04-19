В Коврове будут судить 58-летнюю женщину за торговлю самопальным спиртом. Как сообщает прокуратура, женщина попалась на торговле паленкой не в первый раз. Ее уже однажды штрафовали, а теперь

В Коврове будут судить 58-летнюю женщину за торговлю самопальным спиртом. Как сообщает прокуратура, женщина попалась на торговле паленкой не в первый раз. Ее уже однажды штрафовали, а теперь она стала фигуранткой уголовного дела. Брала ковровчанка за полтора литра разбавленного спирта немного – всего 100 рублей. Теперь женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные