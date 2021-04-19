С участников инцидента взяли объяснения и отпустили.
Во Владимире полиция отпустила журналистку «Важных историй» Екатерину Аресину.
Напомним, что во время съёмки интервью с женой осуждённого на фоне исправительной колонии №3 она была задержана вместе с оператором и героиней сюжета.
Во Владимире журналистка готовила видеорепортаж о ситуации в ИК региона.
По информации главного редактора издания Романа Анина, причиной задержания послужила съёмка режимного объекта.
С участников инцидента взяли объяснения и отпустили.