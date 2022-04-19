Первого июня в парке Сказка города Гусь-Хрустальный поселятся новые герои. Общее количество...

Первого июня в парке Сказка города Гусь-Хрустальный поселятся новые герои. Общее количество сказочных фигур, которые появятся там за лето и осень, приближается к сорока.Процессом создания персонажей русских сказок в своих соцсетях делится скульптор Игорь Володин. Над образами трудятся несколько мастеров. Уже почти готовы Кощей (его рост два метра), практически закончены фигуры героев сказки о Золотой рыбке. Сейчас резчики трудятся над сюжетом про Ивана Царевича. Его будут сопровождать Царевна и серый волк.