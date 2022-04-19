По состоянию на 19 апреля в медорганизациях региона действуют 276 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 19 апреля в медорганизациях региона действуют 276 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 77,5 процента из них занято (214), свободны 62 койки.144393 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 583 человека.За период наблюдения в области отмечено 3419 летальных случаев, за сутки – 4 человека.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 апреля 2022 года лабораторно подтверждено 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 25 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/