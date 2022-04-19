Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в...

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя города Вязники. Мужчину обвинили в совершении кражи.Следствием установлено, что 28 февраля текущего года обвиняемый нашел на улице кейс с банковскими картами и, не попытавшись найти владельца, оставил его себе. Уже на следующий день фигурант заказал в Интернет-магазине автомагнитолу, оплатив покупку одной из найденных карт, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Не успев заблокировать счета, владелец обнаружил списание с одного из них денежных средств в сумме более 10 000 рублей, после чего обратился с заявлением в полицию.Полицейские оперативно установили и задержали злоумышленника. Свою вину мужчина признал полностью, добровольно выдал банковские карты и в ходе следствия полностью возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/