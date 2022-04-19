В Сети набирает обороты видео с очередным странным поведением Джо Байдена.

В Сети набирает обороты видео с очередным странным поведением Джо Байдена.Президент США то и дело становится героем мемов из-за его странных выходок на публике, вот и на этот раз он смог рассмешить и удивить народ. Американский лидер спокойно общался с представителями СМИ во время одного из традиционных пасхальных мероприятий. Внезапно к нему подошел человек в костюме пасхального кролика Банни. Реакция Джо Байдена была очень странной.Как передает , огромная ростовая кукла, поднимая руки, решила поприветствовать политика, однако он не оценил добрый жест. Увидев кролика, сделал испуганное лицо, резко отстранился и побежал в сторону. Видео этого забавного момента разлетелось по Сети, набрало тысячи просмотров, а пользователи гадают, с чем связан испуг Джо Байдена.